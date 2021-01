Mbaye Leye geeft sleutel aan Mehdi Carcela: “Hij kan Standard uit deze situatie helpen”

Mbaye Leye rekent op Mehdi Carcela om Standard uit de huidige crisis te helpen. “Maar we moeten stoppen met nostalgisch over hem te zijn”, stelt de kersverse Standard-coach. “Beoordeel Mehdi op wat hij vanaf nu laat zien.”

De persconferentie in de aanloop naar het treffen met Waasland-Beveren was een drukbezochte. Mbaye Leye maakt maandag zich grote debuut als trainer van Standard. De 38-jarige Senegalees zal dan geen beroep kunnen doen op Kostas Laifis, die nog steeds in quarantaine zit op Cyprus, en de geblesseerde Collins Fai. Maar wie we zeker in actie zullen zien is Mehdi Carcela. Leye sprak immers duidelijk zijn vertrouwen in de vleugelspits uit.

“Ik zou graag willen dat iedereen weet dat ze Mehdi moeten beoordelen op wat hij vanaf nu laat zien. We moeten niet meer nostalgisch zijn naar de Carcela van hiervoor, de speler die naar Rusland ging, of de Mehdi die in Portugal speelde. Met die Mehdi heb ik niks te maken. Dat hoofdstuk moeten we afsluiten”, zegt Leye.

Mehdi Carcela. Foto: BELGA

Meest ervaren speler

“Mehdi gaat de verantwoordelijkheid nemen. Hij kan Standard uit deze situatie helpen. Hij is de meest ervaren speler in de kern. Beoordeel hem op zijn huidige prestatie, maakt niet uit of hij 15 of 90 minuten speelt. Nu begint hij vanaf nul. Mehdi weet dat ik vertrouwen in hem heb en dat hij verantwoordelijkheid draagt. Ik reken op hem, wellicht nog wel meer dan op andere jongens. Hij heeft de kwaliteiten. Het is aan hem om de situatie in handen te nemen en het aan iedereen te laten zien. Ik weet dat hij het verschil kan maken.”

Leye geeft daarmee duidelijk aan dat hij Carcela belangrijk zal maken. Dat is een groot contrast met zijn opvolger Philippe Montanier, die slechts mondjesmaat een beroep deed op de Marokkaanse dribbelaar. Carcela speelde dit seizoen slechts acht competitiematchen en gaf daarin één assist. Scoren deed hij nog niet.