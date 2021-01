Antwerp praat met Portugese Famalicao over transfer Ivo Rodrigues

Hoe zou het nog zijn met Ivo Rodrigues (25)? Op zich goed, maar hij wil natuurlijk eindelijk weer spelen. De Portugese winger van Antwerp zit sinds de bekerfinale begin augustus niet meer in de A-kern en liet zich intussen ook opereren.

Maar hij is nu fit en klaar voor de strijd en hoopt een transfer te versieren naar een club uit zijn thuisland, waar hij momenteel vertoeft. Er is alvast interesse, want FC Famalicão wil hem heel graag binnenhalen. De revelatie van vorig seizoen staat nu op drie na laatst in de Primeira Liga en verkeert in degradatiegevaar, dus alle hulp is welkom. Het wil Rodrigues overnemen tot eind dit seizoen en is daarover in gesprek met de Great Old. Afwachten of het tot een akkoord komt. Op de Bosuil, waar de publiekslieveling 85 matchen speelde en tien keer scoorde, loopt zijn contract na dit seizoen af.