Burgemeesters verdringen elkaar voor vaccins: “We vragen niet veel: 4.000 flesjes is genoeg”

“Dat tikkeltje gezond chauvinisme van onze lokale bestuurders gaat zeker peper steken in de voorbereidingen”, zei Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) eerder deze week. Maar nu ze onder elkaar moeten uitmaken waar de 120 Vlaamse vaccinatiecentra zullen komen, rollen sommige burgemeesters al vechtend over straat. Zelfs voor de vaccins zelf hopen sommigen op voorrang.

“Eigenlijk vragen we niet veel. Op logistiek en organisatorisch vlak kunnen we een eerste vaccinatieronde perfect organiseren. We vragen enkel om ons ruim 4.000 flesjes (voor ruim 20.000 vaccins) te bezorgen ...