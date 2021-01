Enkel tweedehandsbestelwagens verkochten vorig jaar door coronacrisis: “Mensen willen camionette om pakjes rond te dragen”

De autoverkoop in ons land is gecrasht in 2020, maar de verkoop van tweedehandsbestelwagens hield wel stand en steeg zelfs licht. “De onlineverkoop draaide als nooit tevoren, de pakjesdiensten konden amper volgen en smeekten om extra koeriers. Dus kochten velen zich snel een occasiebestelwagen om pakjes rond te dragen”, zegt Filip Rylant van Traxio.

Ongeveer 2 euro per afgeleverd pakje. Min de vaste kosten zoals brandstof, want veel van die koeriers werken op zelfstandige basis of rijden in bijberoep. Het lijkt dus een beetje een hondenstiel. Maar ...