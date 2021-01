Pensioendienst verlaagt de pensioenen, maar gepensioneerden worden niet gewaarschuwd

Een deel van de 2,3 miljoen gepensioneerden in ons land zal in januari vaststellen dat ze iets minder netto pensioen krijgen. En dat zorgt hier en daar voor gemor. Eigenlijk wordt er gewoon iets meer bedrijfsvoorheffing afgehouden, zodat ze later bij hun belastingen niets of bijna niets meer hoeven bij te betalen of zelfs iets zullen terugtrekken. Maar daar werd niet over gecommuniceerd.