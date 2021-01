Juventus-verdediger Matthijs De Ligt test positief op coronavirus

Verdediger Matthijs de Ligt van Juventus heeft positief getest op het coronavirus, zo liet de Italiaanse kampioen vrijdag weten. De Nederlander is in afzondering geplaatst.

Juventus ontvangt zondag Sassuolo en bij de gebruikelijke testen in aanloop naar die wedstrijd bekwam De Ligt een positief resultaat. De 21-jarige Nederlander zal er ook woensdag in de beker tegen Genua zeker niet bij zijn. Voor het bezoek aan Inter Milan op 17 januari is De Ligt onzeker.

De Ligt kwam in de zomer van 2019 over van Ajax. Dit seizoen kwam hij al twaalf keer in actie voor de Oude Dame.

