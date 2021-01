Doelman Anders Kristiansen verlaat Union Sint-Gillis en gaat aan de slag bij Sarpsborg in Noorwegen. Dat heeft de koploper in de 1B Pro League vrijdag gemeld. Voor de 30-jarige Kristiansen is het een terugkeer naar het oude nest, want hij verliet Sarpsborg in 2018 voor de Brusselaars. De Noorse international kwam dit seizoen niet meer veel aan voetballen toe in de hoofdstad. Hij speelde alleen in het bekerduel van de vijfde ronde tegen Heist (4-0 zege).