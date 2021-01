Slachtoffers niet ontbloot? Dan ben je geen voyeur: man die achterwerken en onder rok filmt, krijgt geen straf

Veurne / Nieuwpoort -

“Er kan enkel sprake zijn van voyeurisme als de slachtoffers ontbloot zijn en dat was hier niet het geval.” Ondanks het stiekem begluren van meer dan tien vrouwen ontspringt een veertiger uit Nieuwpoort tot verbazing van het Openbaar Ministerie de dans. Hij maakte wel slachtoffers, maar is geen voyeur, oordeelt de rechtbank in Veurne.