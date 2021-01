“Op een andere manier aan politiek doen? Grote woorden en ronkende verklaringen volstaan niet”

Het is nog altijd vijf keer minder lang dat de regeringsvorming, maar de regering-De Croo viert dit weekend zijn eerste honderd dagen. Al zijn de omstandigheden er niet naar om hier van een viering te spreken, laat staan een feestje. Het land is ondanks het vaccinatieperspectief nog steeds op slot en in het buitenland pleegt een clowneske stoet Trump-aanhangers een aanslag op de democratie.