Pelosi voert druk op Trump op: “Stap onmiddellijk op, of we starten procedure voor impeachment”

Het is Nancy Pelosi menens om zich te ontdoen van Donald Trump. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden heeft de president opgeroepen onmiddellijk ontslag te geven - “anders start ik de impeachmentprocedure” - en volgens bronnen binnen haar entourage is ze de documenten daarvoor al in orde aan het brengen. Maandag zou ze de procedure in gang willen zetten.

“We starten de impeachmentprocedure als de president niet onmiddellijk opstapt”, staat te lezen in de brief van Pelosi aan de andere leden van het Huis. Ze vergelijkt de huidige situatie met die in 1974, toen Richard Nixon door het Watergateschandaal ontslag nam voor hij afgezet kon worden. “Meneer Trump heeft een afschuwelijke aanslag gepleegd op onze democratie. Na zijn gevaarlijke daden vraag ik de Republikeinen hem te overtuigen op te stappen. Onmiddellijk. Anders beginnen we de procedure.”

Pelosi voerde al gesprekken met generaals, die ze vroeg om te verhinderen dat Trump nog een oorlog start, en sprak met andere politici over de mogelijkheden die er zijn om de laatste twaalf dagen van het presidentschap van Trump met Mike Pence als president door te gaan. Dat kan door de impeachmentprocedure te starten of door het beruchte 25ste amendement uit de Grondwet in te schakelen.

Voor dat laatste moet vicepresident Mike Pence aan boord zijn, maar hij blijft ondertussen zwijgen. Amerikaanse kranten menen te weten dat Pence niet van plan is zijn president afvallig te zijn. Trump lijkt ook absoluut niet van plan op te stappen, dus ligt de bal nu in het kamp van Pelosi.