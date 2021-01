London Zoo wijst doodswens van Ricky Gervais af: “We gaan hem niet aan de leeuwen voederen”

De wens van Ricky Gervais om gevoederd te worden aan de leeuwen in de London Zoo, is door de zoo zelf afgewezen. “Iets te veel kraakbeen voor onze leeuwen”, klonk het.

Een serieus voorstel was het natuurlijk niet, maar toen Ricky Gervais vertelde dat hij gerust aan de leeuwen mocht gevoederd worden, “om iets terug te doen voor de dieren”, ging de London Zoo daar verder op in. Weliswaar met een afwijzing.

De Britse cabaretier had die opvallende uitspraak gedaan bij de Amerikaanse talkshowhost Conan O’Brien Conan in de Late Night Show. “We nemen vanalles van de wereld en van de dieren weg, en we zijn niet eens zelf voedsel voor anderen.” Gervais, bekend om zijn humor maar ook als dierenrechtenactivist, voegde er nog aan toe dat hij graag de blik op de gezichten van toeristen zou zien, wanneer hij in de leeuwenkooi zou liggen. “Misschien zouden sommigen me wel herkennen, ‘is dat die kerel van The Office?”

Zover zal het niet komen, heeft een woordvoerder van de London Zoo nu duidelijk gemaakt. “Ik vermoed dat Ricky misschien een beetje te veel kraakbeen heeft voor onze leeuwen”, klonk het. De woordvoerder maakte van de gelegenheid gebruik een oproep te doen: “Door de lockdown hebben we financiële moeilijkheden. Als iemand iets terug wil geven, verwelkomen we graag donaties die ons zullen helpen onze leeuwen een beter dieet te geven.”