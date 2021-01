Het systeem van tijdelijke werkloosheid werkt vrij goed als buffer tegen inkomensverlies, blijkt uit een grote studie. Opvallend: lage inkomens worden relatief harder getroffen als ze in die situatie belanden.

De coronacrisis creëerde een flinke schok op de arbeidsmarkt. In april was liefst 30 procent van alle werknemers minstens een dag tijdelijk werkloos. 5,1 procent van de werknemers was dat een hele maand ...