Premier League grijpt in na zoveelste corona-uitbraak: strengere coronaregels om stopzetting competitie te voorkomen

De Premier League heeft strengere richtlijnen uitgevaardigd voor haar clubs in een poging om de verspreiding van Covid-19 te verminderen. Ze dreigt met actie tegen spelers die de regels overtreden. Spelers krijgen een verbod opgelegd om truitjes te wisselen na een wedstrijd en ze krijgen ook een waarschuwing dat knuffelen op het veld kan leiden tot een coronabesmetting. Vieren in groep na een goal is vanaf nu dus ook in Engeland een no go.

Terwijl een nieuwe coronagolf Engeland overspoelt, blijft de Premier League gewoon doorgaan. Nadat er echter eerder deze week een corona-uitbraak werd vastgesteld bij Aston Villa - de zoveelste al bij een Premier League-club de afgelopen weken - besliste de Premier League om de coronaregels voor haar clubs te verstrengen.

Zo wordt het verboden om truitjes uit te wisselen en waarschuwt ze voor handen geven en knuffelen tijdens wedstrijden. In een e-mail die naar de clubs werd gestuurd, zei de Premier League: “Het is van vitaal belang dat het publiek, de overheid en de belanghebbenden vertrouwen hebben in de trainings- en wedstrijddagprotocollen en dat individuele overtredingen door relevante personen op gepaste wijze worden onderzocht en gesanctioneerd door de clubs.”

“Als dit niet gebeurt, kan de competitie individueel disciplinaire maatregelen nemen tegen de betreffende persoon, indien van toepassing (bijvoorbeeld wanneer zijn of haar gedrag de competitie in diskrediet brengt) en/of tegen de club (wanneer het gedrag van de betreffende persoon een inbreuk op het trainingsprotocol vormt).”

Ook de kleedkamers zullen gecontroleerd worden. Bankzitters moeten bovendien een mondmasker dragen als ze niet in actie komen. Enkel bij het spelen op het veld, tijdens het opwarmen en bij interviews na de wedstrijd mag het af.

Clubs moeten nu drie aparte bussen gebruiken om ergens naar toe te gaan. De ‘compliance officers’ die er nu al waren, krijgen meer verantwoordelijkheden en zullen strenger controleren of iedereen wel negatief heeft getest. Clubs zullen ook meer gecontroleerd en onderzocht worden als ze een Covid-19-uitbraak meemaken. Dat is een gevolg van de eerdere uitbraken in Newcastle, Fulham, Sheffield United, Manchester City en nu ook Aston Villa.