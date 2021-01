Slechts drie mannen deden het hem voor: waarom de weigering van Trump om eedaflegging van opvolger bij te wonen, historisch is

President Donald Trump heeft vrijdag aangekondigd dat hij niet aanwezig zal zijn op de eedaflegging van zijn opvolger Joe Biden, op 20 januari. Daarmee zal hij ook op de laatste dag van zijn presidentschap breken met de traditie: slechts drie Amerikaanse presidenten in de geschiedenis vertikten het om deel te nemen aan een belangrijk onderdeel van de vreedzame overdracht van de macht.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

“Aan al wie het gevraagd heeft: ik zal niet naar de inauguratie gaan”, twitterde Donald Trump vrijdag. Voor alle duidelijkheid: het is het goede recht van de president om niet aanwezig te zijn. Het 20ste amendement van de Amerikaanse grondwet voorziet dat zijn ambtstermijn afloopt op 20 januari om klokslag 12 uur ’s middags, maar de bijhorende ceremonie is niet wettelijk omschreven.

“Slechte verliezer”

Toch krijgt de president veel kritiek voor zijn beslissing: in de Amerikaanse mainstream-pers wordt hij omschreven als “a sore loser”, een slechte verliezer. De afwezigheid van Trump heeft natuurlijk veel te maken met zijn aangehouden weigering om de resultaten van de presidentsverkiezingen te erkennen. Zo twitterde hij vrijdag iets eerder ook dat “de 75.000.000 grote Amerikaanse Patriotten die gestemd hebben voor mij, voor AMERIKA EERST, en voor MAKE AMERICA GREAT AGAIN, ver in de toekomst een REUSACHTIGE STEM zullen hebben. Zij zullen op geen enkele manier beledigd of oneerlijk behandeld worden!!!”

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021

Vreedzame machtsoverdracht

Maar nog belangrijker: de traditie maakt een belangrijk deel uit van de vreedzame overdracht van de macht. Zo liet Joe Biden zich in het verleden al ontvallen dat het hem “persoonlijk niet kan schelen of Trump opdaagt”, maar dat “de president aanwezig zou moeten zijn ter wille van de natie en ons image op het wereldtoneel. Zijn aanwezigheid is belangrijk omdat we zo – aan het einde van de chaos die hij heeft gecreëerd – kunnen aantonen dat de macht vreedzaam wordt overgedragen, met strijdende partijen die elkaar een hand geven.” Vicepresident Mike Pence zal de ceremonie vermoedelijk wel bijwonen.

Drie voorgangers

Met zijn weigering zal Trump de eerste president zijn die niet naar de eedaflegging van zijn opvolger gaat sinds Andrew Johnson in 1869, honderdtweeënvijftig jaar geleden. In totaal deden nog maar drie presidenten het hem voor: naast Johnson ook nog John Adams in 1801, en John Quincy Adams in 1829. Ze hadden elk hun redenen...

John Adams moest het in 1800 als zittende president opnemen tegen Thomas Jefferson, nota bene zijn eigen vicepresident. De relatie tussen beide mannen bleef echter amicaal. Dat zou veranderen na de verkiezingen. U moet weten: de kiesmannen stemden toen anders: niet één keer – zoals nu – voor één ticket met president én vicepresident, maar twee keer apart voor elk ambt. De man met de meeste stemmen werd dan president, de man met het op één na meeste stemmen werd vicepresident. Die procedure draaide uit op een gelijke stand tussen uitdager Jefferson en... diens eigen running mate Aaron Burr. Dat betekende dat het Huis van Afgevaardigden de knoop moest doorhakken. Ondanks hun goede relatie weigerde Adams echter zijn steun uit te spreken voor Jefferson. Pas na meer dan 30 stemrondes zou Jefferson het halen. Adams koos er dan ook voor om de eedaflegging van Jefferson niet bij te wonen, omdat hij de temperatuur in het verhitte politieke klimaat in Washington D.C. wilde afkoelen.

De volgende president die de eedaflegging van zijn opvolger weigerde bij te wonen, was John Quincy Adams, uitgerekend de zoon van John Adams. De politieke carrière van Junior vertoonde veel gelijkenissen met die van zijn vader: ook hij kwam tot aanvaring met een voormalige politieke bondgenoot, in dit geval Andrew Jackson. De vriendschap tussen beide mannen was echter bekoeld toen Adams het presidentschap in 1824 met de steun van een derde kandidaat wegsnoepte voor de neus van Jackson, ook al had die laatste de meeste stemmen (maar geen meerderheid) in het kiescollege behaald. Jackson zwoer wraak voor die “corrupte deal”. Die zou hij vier jaar later ook krijgen: Jackson won de presidentsverkiezingen van 1828 met sprekend gemak. Adams probeerde de brokken nog te lijmen door het Witte Huis aan te bieden als locatie voor de feestelijkheden na de eedaflegging, maar Jackson weigerde. Adams had het signaal begrepen, en verliet het Witte Huis een dag voor de inauguratie van Jackson.

De laatste man die Trump voorafging, was Andrew Johnson. Die vicepresident was in 1865 president geworden na de moord op Abraham Lincoln. Johnson bleek geen bekwame president, het was dan ook geen wonder dat hij zelfs door zijn eigen partij niet genomineerd werd voor de presidentsverkiezingen in 1868. Hij werd opgevolgd door Ulysses Grant, de razend populaire generaal die de Burgeroorlog had gewonnen, en… een aartsvijand van Johnson was. Die weigerde dan ook koppig om de inauguratie van Grant bij te wonen, maar bleef in het Witte Huis om snel nog een paar wetten te ondertekenen die het leven van zijn opvolger wat moeilijker zouden maken.

Sinds dat trio zou elke president de eedaflegging van zijn opvolger bijwonen. De enige uitzonderingen waren – nogal logisch – de vermoorde presidenten James Garfield, William McKinley en John Kennedy, de natuurlijk overleden presidenten Warren Harding en Franklin Roosevelt, en Richard Nixon. Die laatste stapte in 1974 zelf op uit vrees voor een dreigende afzetting na het Watergate-schandaal, en was niet present toen zijn vicepresident Gerald Ford vervolgens werd ingezworen in het Witte Huis.