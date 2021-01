Joe Biden hard voor Trump: “Hij is de meest incompetente president in de geschiedenis van de VS”

Dat Donald Trump er niet bij zal zijn op de inauguratie van Joe Biden, op 20 januari, vindt de verkozen president een goede zaak. “We zijn het dan toch over een ding eens”, zei Biden tijdens zijn toespraak vrijdag op een persconferentie in zijn thuisbasis Wilmington, in de staat Delaware. Maar de toekomstige president liet zich ook fors uit over zijn voorganger: “Hij is de meest incompetente president in de geschiedenis van de VS.”

Biden heeft zich vrijdag niet uitgelaten over de mogelijkheid dat het Congres een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump opstart. Vooral bij Democratische parlementsleden is er een groeiende bereidheid om dat te doen. “Wat het Congres beslist, is aan het Congres om te beslissen”, zei hij. Biden zei dat hij zich vooral zal focussen op de coronacrisis, het vaccinatieproces en de groei van de economie. “We zullen onze job doen, en het Congres kan beslissen hoe het zijn werk zal doen.”

Biden, die op 20 januari de eed zal afleggen, sprak zich wel uit over het feit dat Trump eerder vandaag te kennen gaf dat hij niet aanwezig zou zijn op de inauguratie. “Ik kreeg onderweg te horen dat Donald Trump aangaf dat hij niet zou komen opdagen bij de inauguratie”, aldus Biden. “Het is een van de weinige dingen waar hij en ik dezelfde mening over hebben. Het is maar goed ook dat hij niet komt opdagen.” Vicepresident Mike Pence is wel welkom. “Ik zou vereerd zijn dat hij erbij zou zijn.”

Ook oordeelde Biden dat Trump helemaal niet in staat is om te regeren als president. “Hij is zijn functie niet waardig”, klonk het. “Hij heeft zelfs aangetoond dat hij mijn slechtste verwachtingen over hem nog kon overtreffen. Hij heeft ons land in verlegenheid gebracht, en dat overal ter wereld. Hij is de meest incompetente president in de geschiedenis van de Verenigde Staten.”