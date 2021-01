René Vandereycken, vanaf heden onze nieuwe columnist: “Hein Vanhaezebrouck als bondscoach, dát zou ik graag eens zien”

Terug van weggeweest en daar zijn we zeer blij om: René Vandereycken (67). In 2018 was hij al onze WK-analist en vanaf nu neemt hij voor de lezers van Het Nieuwsblad elke woensdag het Belgische en internationale topvoetbal onder de loep. Zes keer landskampioen als speler, vijftigvoudig Rode Duivel én EK-finalist, drieënhalf jaar bondscoach, trainer van het jaar: Vandereycken heeft méér dan recht van spreken. Begin dus al maar te blozen, Charles. “De Ketelaere, dat is… buitengewoon.”