Selectie Real Madrid zit al uren vast in vliegtuig op besneeuwde startbaan

Het voetbalelftal van Real Madrid staat al ruim twee uur vast met een vliegtuig op een startbaan in Madrid. Het toestel met de spelers van de landskampioen kan niet opstijgen vanwege een sneeuwstorm die de startbaan heeft bedekt met een sneeuw- en ijslaag.

Het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard wilde vertrekken naar Pamplona, waar Real zaterdag de uitwedstrijd tegen Osasuna speelt. “Ze hebben ons gezegd dat het vooruitzicht heel somber is. De startbanen zijn gesloten en de sneeuwschuivers worden gebruikt voor de landingsbanen”, liet een woordvoerder van de club weten. “We schatten in dat we hier nu meer dan twee uur staan.”

Op beelden op de sociale media is te zien dat er een flink sneeuwdeken ligt over luchthaven Madrid-Barajas Adolfo Suarez.

