Jan Vertonghen en Benfica halen het vlot van het bescheiden Tondela

Benfica, met Rode Duivel Jan Vertonghen centraal in de defensie, heeft vrijdag op de dertiende speeldag van de Portugese Primeira Liga met 2-0 gewonnen van het bescheiden Tondela.

Haris Seferovic opende na 56 minuten de score. In het slot leek Darwin Nunez (87.) de voorsprong te verdubbelen, maar de VAR annuleerde het doelpunt wegens buitenspel. Diep in de blessuretijd kwam de 2-0 er dan toch met dank aan Gian-Luca Waldschmidt (90.+4). Benfica springt opnieuw over Porto naar de tweede plaats en nadert tot op vier punten van leider Sporting. Tondela is veertiende op achttien ploegen.

Sinds zijn overgang van Tottenham naar Benfica in augustus heeft Vertonghen nauwelijks speelminuten gemist in Lissabon. Hij ontpopte zich er meteen tot vaste waarde in het hart van de defensie.

