Ook Republikeinse senator wil nu afzetting van Trump: “Hij heeft genoeg schade aangericht”

Met Lisa Murkowski heeft nu ook een eerste Republikeinse senator opgeroepen tot afzetting van president Trump. Inmiddels blijven de Democraten de druk op de president verhogen: meerderheidsleider Nancy Pelosi liet weten dat ze impeachmentprocedure maandag zou opstarten als Trump niet “meteen” zou opstappen.

“Ik wil dat hij opstapt. Ik wil hem eruit. Hij heeft genoeg schade aangericht.” Met die woorden verwees Murkowski in een interview met de krant Anchorage Daily News zowel naar de bestorming van het Capitool als de aanpak van de coronacrisis in de Verenigde Staten. “Hij moet vertrekken. Hij heeft al laten weten dat hij niet zou opdagen voor de inauguratie (van Joe Biden, nvdr.). Hij is niet bezig geweest met wat er zich allemaal heeft afgespeeld met Covid-19. Ofwel was hij aan het golfen, ofwel zat hij in het Oval Office te mokken en iedereen die trouw aan hem was onder de bus te gooien, te beginnen met de vicepresident”, aldus Murkowski. “Hij wil de job ook niet houden. Hij wil het enkel voor de titel. Hij wil het enkel voor zijn ego. Hij moet opstappen. Hij moet het juiste doen, maar ik denk dat hij niet in staat is om iets goed te doen”, besloot ze snoeihard.

Democraten verhogen druk

De Democraten blijven de druk op Trump intussen ook verhogen: meerderheidsleider Nancy Pelosi liet vrijdag weten dat ze de impeachmentprocedure maandag zou opstarten als de president niet zelf “meteen” opstapte. En drie leden van het het Huis van Afgevaardigden verspreidden een nieuwste versie van de zogeheten ‘articles of impeachment’, de formele aanklacht die maandag ingediend zou worden. Daarin is slechts sprake van één aanklacht: ‘incitement of insurrection’, het uitlokken van een opstand.