Betrapte havenmedewerkers over hoe drugsmaffia hun leven tot hel maakte: “Als ze je vast hebben, laten ze niet meer los”

Antwerpen -

“Ze staan voor je deur, dagen op aan je werk of staan plots naast je in het café met de vraag of je niks voor hen kan betekenen. Eerst vriendelijk, maar als je niet meer wil meewerken, beginnen de bedreigingen.” Twee havenmedewerkers die worden vervolgd wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel, hebben vrijdag voor de rechtbank getuigd hoe drugscriminelen hun leven tot een hel hebben gemaakt.