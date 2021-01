Trump is Twitter-account met 88 miljoen volgers permanent kwijt

Twitter heeft de account van Donald Trump permanent opgeschort en zijn berichten offline gehaald. Het socialemediabedrijf doet dat “wegens het risico op verder aanzetten tot geweld”, zegt het in een mededeling. Trump had ruim 88 miljoen volgers op Twitter.

Twitter zegt recente tweets van @realDonaldTrump “en de context daarrond - in het bijzonder hoe ze worden ontvangen en geïnterpreteerd op en naast Twitter” grondig te hebben bekeken. Wereldleiders en politici krijgen een forum op Twitter, maar “staan niet helemaal boven de regels en kunnen Twitter niet gebruiken om geweld aan te wakkeren”, zo staat te lezen in een blogpost.

Het bedrijf vermeldt vervolgens twee Twitter-berichten van vrijdag, waarin Trump onder meer verklaarde niet naar de eedaflegging van zijn opvolger Joe Biden te zullen gaan. Gelet op de context, vindt Twitter dat de berichten een inbreuk vormen tegen het beleid rond verheerlijking van geweld.

Twitter acht het “zeer waarschijnlijk” dat de berichten mensen kunnen aanmoedigen en inspireren om de gewelddaden van woensdag aan het Capitool te kopiëren. De tweet over zijn afwezigheid op de eedaflegging “kan dienen als aanmoediging voor zij die potentieel gewelddaden overwegen, omdat de inauguratie een ‘veilig’ doelwit zal zijn, aangezien hij er niet zal zijn”, luidt het bijvoorbeeld.

Wat Trump denkt van de permanente ban, is nog niet bekend. Zijn oudste zoon, Donald Trump Jr., heeft wel al gereageerd. “De vrije meningsuiting bestaat niet langer in Amerika. Ze stierf met big tech en wat overblijft is alleen voor enkele uitverkorenen. Dit is absolute waanzin”, zegt hij via Twitter. Nog volgens Trump Jr. kunnen verschillende dictatoriale regimes wel nog zonder problemen Twitter-accounts houden.

Na de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers had Twitter de president al voor 12 uur van het platform verbannen en enkele berichten offline gehaald. Nu zijn alle berichten verdwenen. Op Facebook is de pagina van Trump voor “onbepaalde duur”, maar al zeker voor twee weken, opgeschort.

