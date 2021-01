Nederlandse ex-speler van Real Madrid is een wel héél opvallende verschijning op training bij nieuwe ploeg

Royston Drenthe dook deze week ineens op bij het Spaanse Racing Murcia, dat zijn wedstrijden speelt op het vierde niveau, de Tercera División. Alleen vooralsnog lijkt het er op dat het nog wel even duurt alvorens de Nederlandse ex-speler van Real Madrid zijn opwachting kan maken in het elftal.

Uit de trainingsbeelden die er zijn verschenen, kan je namelijk concluderen dat de linkspoot nog lang niet op het gewenste gewicht zit. In de video is duidelijk te zien dat Drenthe flink wat kilo’s van een topsportlichaam verwijderd is. Volgens de Nederlander zelf zou het om 3 kilogram gaan...

????? ¡Hecho un toro! Así hemos podido ver a Drenthe en su primer entrenamiento como jugador del Racing Murcia https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/ra0H9PFi2D — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) January 8, 2021

Voor Real Madrid speelde hij 65 wedstrijden. Bij Everton klokte Drenthe af op 27 wedstrijden. Voor zijn verhuis naar Murcia kwam hij uit voor Kozakken Boys in de Nederlandse derde klasse. Vorige maande werd hij door een rechtbank in Nederland nog failliet verklaard.

In 2016 kondigde de onfortuinlijke Drenthe aan dat hij zijn voetbalschoenen aan de haak hing. Hij wilde een muziekcarrière uitbouwen onder de naam Roya2Faces. Hij probeerde ook te acteren en verscheen op televisie in Mocro Maffia dit jaar. In 2018 besloot hij toch om terug te gaan voetballen bij Sparta Rotterdam en donderdag koos hij dus voor een verhuis richting Spanje.