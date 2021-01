Twee nieuwe gevallen met Britse variant in België

De KU Leuven heeft twee bijkomende besmettingen met de Britse variant opgespoord in ons land. Beide mensen kwamen terug uit het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn twee nieuwe coronabesmettingen met de Britse variant opgedoken in ons land, zo bevestigt het Rega-instituut (KU Leuven). Het gaat om twee mensen die in de week voor Kerstmis positief testten. De stalen werden op vrijdag opnieuw onderzocht om de genoomsequentie in kaart te brengen. Daaruit bleek dus dat het om een besmetting gaat met de Britse variant.

Het gaat om twee aparte gevallen, beide zaken zijn niet gelinkt. De twee mensen kwamen terug uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens onderzoeker Piet Maes van het Rega-instituut zijn er ook geen aanwijzingen dat de twee gevallen tot verdere besmettingen in ons land geleid hebben, doordat de quarantaine strikt opgevolgd werd. “In hun bubbel is niemand anders geïnfecteerd.”

Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano, denkt dat er nog meer gevallen zullen opduiken. “Ik verwacht dat we er meerdere zullen detecteren. Er zijn mensen terugkeerd uit het Verenigd Koninkrijk, en daarvan waren er besmet. Als we van hun stalen de genoomsequencing doen, dan is de kans groot dat we de Britse variant vinden. Het is immers de dominante virusstam in het Verenigd Koninkrijk.”

Sinds 2 januari moeten reizigers die België binnenkomen bij aankomst meteen getest worden. Die test gaat na of iemand met het virus besmet is. Een bijkomende test kan uitwijzen om welke variant van het virus het gaat.

Grotere waakzaamheid

In ons land is de alertheid groot voor de Britse variant. Die is immers de helft besmettelijker, zo blijkt uit twee Britse studies. Dat betekent dat het risico op uitbraken groter is, en dat er nog striktere maatregelen nodig zijn om een nieuwe besmettingsgolf te vermijden.

Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar in Denemarken maakt de Britse variant, die aangeduid wordt met de benaming B 1.1.7, een snelle opgang. Die Deense data lijken de observatie te bevestigen dat de nieuwe variant duidelijk besmettelijker is. De Britse variant werd ook al in heel wat landen gevonden. De voorbije maand is de nieuwe variant onder andere in Nederland, Finland, Zweden, Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal opgedoken.

Kwestie van tijd

Eerder doken in november al minstens drie, en mogelijk vier, gevallen op in ons land. Die leidden, voor zover bekend, niet tot een verdere uitbraak. Alle gevallen die tot nu toe gevonden zijn, zijn patiënten met een reisgeschiedenis.

In Denemarken en Nederland waren er wel al lokale uitbraken. In Nederland was er een uitbraak in verschillende scholen. De vraag is hoe lang België uitbraken zal kunnen vermijden. “Het is een kwestie van tijd voor de Britse variant ook hier circuleert”, zegt Bruno Verhasselt, diensthoofd bij het lab voor de medische microbiologie van UZ Gent. “Maar de vraag is wanneer, en of het sterk zal verspreiden.”