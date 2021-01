Duel tussen Atlético Madrid en Athletic Bilbao uitgesteld vanwege sneeuwstorm

De zaterdag (16u15) voorziene wedstrijd tussen Atlético Madrid en Athletic Bilbao op de 18e speeldag in La Liga wordt uitgesteld vanwege de hevige sneeuwval in de Spaanse hoofdstad. Dat heeft La Liga bekendgemaakt.

Vrijdag kon het vliegtuig met daarin het team van Athletic Bilbao vanwege de slechte weersomstandigheden niet landen in Madrid. Het toestel maakte daarop rechtsomkeer. Na overleg met Atlético Madrid en Athletic Bilbao heeft La Liga zaterdagochtend beslist de competitiematch uit te stellen.

Ook Real Madrid werd gehinderd door de sneeuwval. Het team van Eden Hazard en Thibaut Courtois zat meer dan vier uur vast op een vliegtuig. Uiteindelijk steeg het toestel iets na 22u30 toch op om even later aan te komen in Pamplona. Daar neemt de Koninklijke het zaterdag normaal gezien om 21u op tegen Osasuna.