N-VA-voorzitter Bart De Wever: “Met Open VLD is er iets gebroken dat niet meer te lijmen valt”

Wie nog enige hoop koesterde dat het ooit nog zou goedkomen tussen N-VA en Open VLD is eraan voor de moeite. In interviews met De Morgen en Het Laatste Nieuws haalt N-VA-voorzitter Bart De Wever opnieuw fel uit naar de liberalen. “Er is iets gebroken met Open VLD dat niet meer te lijmen is”, klinkt het. “Misschien is het niet slim om dat te zeggen. Maar met de kopstukken die nu bij Open VLD het mooie weer maken, lukt het niet meer. Ik zie trouwens dat ze zich deloyaal blijven opstellen.”

Dat de frustratie langs beide kanten diep zit, blijkt ook in een gesprek in onze krant. Daar haalt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert uit naar De Wever: “Als we dat conflict tussen N-VA en de liberalen zouden willen oplossen, dan moet hij wel tegenover zijn eigen leden de moed hebben fouten toe te geven die hij tijdens de formatie maakte.”

In de kranteninterviews herhaalt De Wever dat de deur voor Vlaams Belang gesloten blijft. Voor CD&V en SP.A heeft de N-VA-voorzitter dan wel weer lof. “Ik kan niet ontkennen dat Conner Rousseau een goede indruk op mij maakt”, zegt De Wever. “Al moet het inhoudelijke er nog uitkomen.” Ook Coens kan hij naar eigen zeggen “niks verwijten”. “Ik kan alleen teleurgesteld zijn dat het DNA van die partij niet toelaat om in de oppositie te gaan zitten”.

Nieuwe ondervoorzitters

De Wever kijkt in de interviews ook al wat vooruit naar de toekomst van de partij, waar er binnenkort twee nieuwe ondervoorzitters verkozen worden. De namen van Valerie Van Peel en Theo Francken circuleren nadrukkelijk. “We zitten geprangd tussen de veelkleurige brij van Vivaldi en de antisysteemstroom. Die twee stromen duwen op ons, de derde”, aldus De Wever. “Iemand zoals Theo Francken werft op de ene stroom, iemand als Valerie Van Peel beter op de andere. Maar zij zitten wel in dezelfde stroming.”

Volgend weekend wil de partijraad van N-VA de procedure vastleggen voor de verkiezing van de nieuwe ondervoorzitters. Als dat gebeurd is, zal duidelijk worden wie zich ook echt kandidaat stelt.