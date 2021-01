PS-voorzitter Magnette begraaft Brusselse kilometerheffing: “Zeker niet meer voor deze legislatuur”

Brussel - In een interview met L’Echo begraaft PS-voorzitter Paul Magnette de tolheffing voor wagens die Brussel willen binnenrijden. “Dat komt er niet tijdens deze legislatuur.”

Begin december besliste de Brusselse regering een kilometerheffing, of tol, te vragen aan automobilisten die het gewest binnenrijden. Die heffing zou afhangen van de fiscale pk van de wagen of motorfiets.

Meteen daarop kreeg Brussel heel wat kritiek zowel vanuit Vlaanderen als vanuit Wallonië. De tol zou natuurlijk vooral de pendelaars uit beide gewesten treffen. De heffing wordt immers voor de Brusselse autobezitters gecompenseerd door de afschaffing van de verkeersbelasting en de BIV, terwijl dat voor Vlaamse of Waalse pendelaars niet het geval is.

Opvallend is nu dat de PS-voorzitter Magnette het voornemen van zijn partijgenoot minister-president Vervoort tegenhoudt. In het interview met L’Echo wijst Magnette erop dat de kilometerheffing heel wat mensen gaat treffen voor wie de auto het enige alternatief is om te gaan werken in de hoofdstad. Hij vindt dat alle effecten van de heffing goed moet worden bestudeerd - wat zijn de effecten op de tewerkstelling in Brussel, gaan grote bedrijven de hoofdstad verlaten om te ontsnappen aan de tol...

“Overigens,” zo zegt hij, “heb ik uit de contacten met mijn Brusselse collega’s begrepen dat het toch allemaal pas voor de volgende legislatuur zou zijn. We hebben dus nog wel even de tijd.” Dus volgens hem zit de Brusselse PS helemaal op zijn lijn. Conclusie: de kilometerheffing zal niet voor deze regeerperiode zijn. Voor de Groenen in Brussel is de kilometerheffing nochtans een belangrijk punt.