Actrice Jamie Lee Six filmt en vertelt over borstvergroting

De West-Vlaamse actrice en social media influencer Jamie Lee Six (22) heeft afgelopen week een borstvergroting ondergaan. De vrouw filmde het proces en gaf op haar Youtube-kanaal meer uitleg over de procedure.

De video van de borstvergroting volgt Jamie Lee van de autorit naar de eerste consultatie tot na de operatie. De jonge vrouw vertelt al langer dat ze complexen heeft rond kleine borsten. “Ik ben liever eerlijk. Ik had ook plots kunnen opduiken met grotere borsten, maar ik vond het belangrijk om mijn volgers mee te nemen in het proces”, vertelt ze. “Ik heb complexen over kleine borsten en ik wil daarmee niet zeggen dat kleine borsten niet mooi zijn. Voor mij is dat persoonlijk: ik ben daar niet blij mee. Ik wil niet promoten dat je van alles moet laten doen waar je niet blij mee bent, maar bij mij sleepte dat al jaren aan.”

Ondertussen is de procedure achter de rug. Jamie Lee vertelt wel dat ze afziet. “Het is zelfs zwaar om mijn camera te dragen. Ik besef nu pas hoe vaak je de borstspieren gebruikt. Zelfs een deur open of toe doen is moeilijk omdat je je borstspieren daarbij moet gebruiken. Het is echt lastig”, besluit ze.