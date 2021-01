Beruchte voetbalflop Freddy Adu (“de nieuwe Pelé”) over de grootste fout uit zijn carrière: “Ik was beter dan Angel Di Maria”

Freddy Adu heeft nog eens van zich laten horen. Het gevallen voetbaltalent deed in een podcast uit de doeken wat volgens hem dé grootste fout uit zijn carrière is.

Op 18 november 2004 tekende de amper 14-jarige Freddy Adu zijn eerste profcontract bij MLS-club D.C. United. De aanvallende middenvelder was een instant sensatie en werd al snel de “nieuwe Pelé” genoemd. Elf clubs in dertien seizoenen en vooral veel nachtmerries later speelde “de nieuwe Pelé” op 14 oktober 2018 de - voorlopig - laatste wedstrijd uit zijn carrière voor Las Vegas Lights FC, een Amerikaanse tweedeklasser. Het werd een 1-0-nederlaag tegen Sacramento FC en Adu speelde 56 minuten op de linkerflank.

Adu en Pelé. Foto: Sports Illustrated/Getty Images

“Hij was een lichaam zonder een ziel”, zei Adu’s laatste trainer toen. “Zonder inzet of honger. Je zag hem gewoon wandelen, zonder energie. Hij zei constant dat hij terug in de MLS wilde geraken, maar dan zag je hem lopen als een oude vent.”

De Amerikaan maakte in de zomer van 2007 de gewaagde overstap naar Benfica voor 1,5 miljoen euro, maar in Portugal liep het niet van een leien dakje voor het supertalent. Na vier goals in zeventien wedstrijden werd hij uitgeleend aan het Franse Monaco.

“Dat is de grootste vergissing die ik in mijn carrière gemaakt heb”, aldus Adu bij The Blue Wire Podcast. “Dit komt recht uit mijn hart. Als ik nog eens voor die keuze zou staan, zou ik ze niet opnieuw gemaakt hebben. Oké, ik maakte drie trainers mee op één jaar tijd. De club werkte zo slecht op dat moment dat ik vond dat ik gewoon weg moest gaan, zo snel mogelijk dan nog. Maar als ik er nu op terugkijk, was het een vreselijke beslissing.”

De nu nog altijd maar 31-jarige Adu legde ook uit waarom. “Ik kwam bij Benfica op hetzelfde moment als Angel Di Maria. In mijn eerste jaar was ik beter dan hem. Ik speelde gewoon beter, maar toen besliste ik dus om naar Monaco te gaan terwijl Di Maria bleef. En toen? Hij kreeg de kans om te spelen onder de nieuwe trainer en werd zelfs een vaste waarde. Daarna ging jij naar Real Madrid, terwijl ik opnieuw uitgeleend werd (aan Belenenses, red.). Wat een vreselijke keuze maakte ik.”

Intussen speelt Di Maria al een tijdje voor PSG en is hij een van de betere wingers ter wereld.