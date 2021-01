Willy Claes breekt heup na bekijken Amerikaanse chaos op CNN

Oud-secretaris-generaal van de NAVO en gewezen toppoliticus Willy Claes (82) heeft in de nacht van woensdag op donderdag zijn heup gebroken, dat vertelt Claes aan Het Belang Van Limburg.

“Ik zou willen dat het anders was, maar dit is helaas geen fake news”, zegt Claes vanop zijn ziekbed in het Jessaziekenhuis. “Ik volgde de ontwikkelingen in het Capitool op CNN maar toen de rellen ophielden, heb ik de televisie uitgeschakeld om te gaan slapen. Ik ben daarop uitgegleden. Mijn vrouw Frieda heeft me nog in bed kunnen helpen. Ik heb de hele nacht bijna geen oog dichtgedaan van de pijn. Donderdagmiddag hebben we dan de ambulance gebeld. De brandweer durfde me niet langs de trap naar beneden halen en moest me met een lift uit het raam tillen.”

Aangekomen in het ziekenhuis bleek het te gaan om een breuk. Claes kan nog niet opnieuw stappen maar dokters zeggen dat hij midden volgende week al naar huis zal mogen.