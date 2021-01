Dodelijk slachtoffer na aanrijding tegen bedrijfsgebouw in Steenokkerzeel

Bij een aanrijding tegen een bedrijfsgebouw in Steenokkerzeel is vrijdagavond een dodelijk slachtoffer gevallen. De passagierster van de personenwagen overleefde de klap niet.

De auto ging vrijdagavond rond 19.30 uur uit de bocht aan de Haachtsesteenweg in Melsbroek, deelgemeente van Steenokkerzeel. Het voertuig, dat uit de richting van Machelen kwam, reed op een bedrijfsgebouw naast de drukke invalsweg.

De politiezone Kastze (Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) hield in de buurt verkeerscontroles en was snel ter plaatse. De hulpdiensten brachten de 21-jarige bestuurder naar het ziekenhuis. Hij liep zware verwondingen op.

Voor de 29-jarige passagierster kon geen hulp meer baten. De precieze oorzaak is nog onbekend. Mogelijk was er ijzelvorming op de plaats van het ongeval. De Haachtsesteenweg bleef in de richting van Steenokkerzeel urenlang gedeeltelijk afgesloten.