Indonesisch passagiersvliegtuig met 62 mensen aan boord vermist nadat het in Jakarta opsteeg

Een passagiersvliegtuig van de Indonesische lowcostmaatschappij Sriwijaya Air is vermist nadat het opgestegen was op de luchthaven van Jakarta. Alle contact is verbroken, melden de autoriteiten.

Het vliegtuig was onderweg naar Pontianak, een stad op het eiland Borneo, toen het het contact met het controlecentrum verloor, verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Transport. Er is een zoekactie opgestart.

Van de Boeing 737-500 is niets meer vernomen sinds het slechts 20 kilometer van de luchthaven boven de zee in buurt van het eiland Lancang vloog, zo meldden plaatselijke media. De eerste brokstukken zouden ook al gevonden zijn door reddingsteams, maar het is niet zeker dat de brokstukken van de vermiste Boeing zijn.

Aan boord zitten 56 passagiers, onder wie 7 kinderen, en 6 crewleden, melden lokale media.