Europese transfermarkt barst open: eindelijk oplossing voor verbannen Özil, ‘Mitrogol’ mag weg en ‘Mini Messi’ naar Manchester

In januari stijgt de transferkoorts altijd weer tot grotere hoogtes in de voetbalwereld. Er wordt gespeurd naar versterkingen en spelers met een aflopend contract mogen onderhandelen met andere clubs. Een overzicht van de hardnekkigste geruchten.

Mesut Özil is speler op overschot bij Arsenal. De Duitse spelmaker staat niet op de lijst van de Premier League-selectie en speelde geen minuut meer sinds de coronabreak begin maart inging. Özil strijkt in Londen nog steeds een geschat jaarlijks salaris van zo’n twintig miljoen euro (380.000 euro/week) op, maar daar willen de Gunners vanaf. Het Turkse Fenerbahçe zou de middenvelder graag huren, net als MLS-club DC United. Volgens Italiaanse bronnen zou zijn manager Özil ook aangeboden hebben bij Juventus, maar de Oude Dame zou geen interesse getoond hebben. Daarom dat Fenerbahçe de meest geschikte kandidaat lijkt om Özil een nieuwe kans te geven. Arsenal zelf heeft dan weer zijn zinnen gezet op Dortmund-speler Julian Brandt.

Bij Fulham zijn ze dan weer uitgekeken op Aleksandar Mitrovic. De Servische ex-spits van Anderlecht zit meer op de bank dan hem lief is en mag van de club uitkijken naar een nieuwe werkgever, desnoods deze maand al. De Engelse club zal ‘Mitrogol’ niet “actief” verkopen, maar hij kan weg bij een goed bod. Fulham betaalde in 2018 nog 25 miljoen euro voor Mitrovic.

Foto: EPA-EFE

Intussen loopt het contract van Sergio Agüero op z’n einde bij Manchester City. Volgens onder andere Canal+ en The Mirror aast nieuwbakken PSG-trainer Mauricio Pochettino dan ook op zijn 32-jarige landgenoot, die al bijna tien jaar in dienst is bij de Cityzens. PSG zou Agüero graag nu al goedkoper binnenhalen of volgende zomer als vrije speler. Al moet er dan wel eerst wat salaris verplaatst worden in Parijs.

Het is in die optiek dat Angel Di Maria gelinkt wordt aan Juventus en Leandro Paredes aan Inter. De Franse club zou wel graag de huurovereenkomst met Everton voor aanvaller Moise Kean permanent maken. Het Italiaanse talent (ex-Juve) scoorde dit seizoen al tien keer. Man City zelf heeft dan weer z’n zinnen gezet op Dario Sarmiento, beter bekend als ‘Mini Messi’. De Argentijn van Estudiantes wordt in maart 18 jaar en zou dan voor 20 miljoen euro naar Engeland verhuizen, met dank aan de lokale clubvoorzitter en oude bekende Juan Sebastian Veron.

Foto: Isosport

Opvallend nieuws uit Italië: competitieleider AC Milan heeft serieuze interesse in Soualiho Meite, die ooit het mooie weer maakte bij Zulte Waregem. Monaco verkocht de middenvelder daarna aan Torino, waar hij sindsdien een vaste waarde is. Milan sukkelt met enkele blessures op het middenveld en wil de selectie in de breedte versterken, met Meite dus. Voor de aanval zou Milan ook naar Torino kijken en meer bepaald naar goalgetter Andrea Belotti.

Juventus is dan weer op zoek naar een nieuwe tweede spits achter Alvaro Morata, de partner van Cristiano Ronaldo. Daarbij passeerden al heel wat namen. Zoals Fabio Quagliarella, Fernando Llorente, Graziano Pelle en Gianluca Scamacca. Die eerste liet al weten bij Sampdoria te blijven, terwijl Pelle als vrije speler aangeboden werd en Juve dit weekend tegen de werkgever van die laatste speelt, met gesprekken als mogelijkheid.