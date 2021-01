Bommen, doodsbedreigingen, verborgen wapens, bestorming Capitool veel ernstiger dan eerst gedacht

De situatie aan het Capitool op woensdag was veel ernstiger dan eerst gedacht. De politie vond ter plaatse een truck volgestouwd met wapens en bommen. En een man met jachtgeweer dook op aan het Capitool ‘om speaker of the house Nancy Pelosi neer te knallen’. Voor de inauguratie van Joe Biden op 20 januari worden de veiligheidsmaatregelen gevoelig opgedreven.

Hoofdstad Washington DC bevindt zich officieel in een ‘noodtoestand’. Naarmate het onderzoek over de bestorming van het Capitool vordert, wordt stilaan meer en meer duidelijk hoe ernstig en explosief de situatie wel was. Dat er uiteindelijk ‘maar’ vijf doden vielen, lijkt een klein mirakel.

Wapens en bommen

Een truck tjokvol wapens en bommen kon uren in de buurt van het Capitool geparkeerd staan zonder dat de politie het kon opmerken. De truck werd uiteindelijk gevonden tijdens de grootschalige sweep nadat de bestorming van het Capitool onder controle was. De eigenaar van de truck, een man uit Alabama, werd aangehouden.

Nog een andere man kwam al een dag eerder naar de hoofdstad afgezakt. Hij had vrienden laten weten dat hij Pelosi wilde neerschieten of omver rijden. Dat de man zijn plannen reëel waren blijkt uit het feit dat hij een jachtgeweer met honderden kogels bij had.

Dertien mensen werden ondertussen beticht van federale misdrijven en aangehouden. Die lijst zal naar alle waarschijnlijkheid nog aangroeien. Onder hen ook een lokaal parlementslid uit West Virginia Derrick Evans. En Richard Barnett, de man die kon doordringen tot de kantoren van Pelosi en gefotografeerd werd in haar bureaustoel.

Foto: AFP

Inauguratie Biden

In tegenstelling tot grote delen van Amerika waar wapenbezit toegelaten is, is Washington DC een uitzondering. In de stad gelden zeer strikte regels rond wapens.

Voor de effectieve inauguratie van president-elect Joe Biden worden de veiligheidsmaatregelen dan ook ferm opgeschaald. Het meest zichtbare nu al: een hoog ondoordringbaar hek werd rond het Capitool geplaatst. Washington DC bevindt zich nu ook officieel in ‘een noodtoestand’ waardoor meer dan 6.200 agenten uit de Nationale Garde moeten afzakken naar de stad. Door de pandemie zullen er wel veel minder mensen aanwezig mogen zijn. Normaal zijn er zo’n 200.000 mensen die van dichtbij de ceremonie bijwonen, dat zal nu zo’n 3.000 zijn. Alle 3.000 zullen ook deftig gescreend worden op voorhand.

Geen overbodige luxe zegt Michael Chertoff. De voormalige minister van Binnenlandse Veiligheid moest onder George W. Bush de inauguratie van de eerste zwarte president Barack Obama veilig laten verlopen. Hij vindt de gevaren moeilijk in te schatten. “De bedreigingen nu zijn van een totaal andere aard. Vroeger moesten we onze focus leggen op de buitenlandse dreigingen van terroristen. Nu komt dreiging van binnenin. Deze mensen zijn gevoed met samenzweringstheorieën en ideologisch extremisme. Het zijn dus heel uiteenlopende profielen die je niet in een oogopslag eruit kan halen. Je buurman kan bij wijze van spreken een gevaar zijn.”

Ook als de inauguratie achter de rug is, waarschuwt Chertoff voor problemen. “Het zal ervan afhangen hoe actief Trump blijft in de coulissen. Maar hij zal extreemrechts en samenzweerders blijven opjutten.”