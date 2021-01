Wat nu, Michel? Vlap start bij de B-ploeg, toekomst bij Anderlecht onzeker

Michel Vlap (23) is zonet met de B-ploeg van Anderlecht aan de oefenmatch tegen Lierse begonnen. De spelverdeler staat in de basis tussen een resem jonkies. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat hij morgen bij de A-ploeg speelminuten krijgt tegen OH Leuven. Misschien als hij op het Lisp een dijk van een eerste helft speelt? Of is het einde van Vlap bij RSCA in zicht?

De toekomst van Michel Vlap bij Anderlecht hangt aan een zijden draadje. Terwijl iedereen verwachtte dat de spelverdeler morgen in de basis zou starten tegen OH Leuven - Tau is weg en Verschaeren geblesseerd - treedt Vlap vanmiddag aan met de B-ploeg tegen Lierse.

Wat betekent dit? Het is geen geheim dat Vincent Kompany geen grote fan is van Michel Vlap. Vince The Prince wil dat zijn spelers intensiteit, nederigheid en werklust tonen. De Nederlandse nummer 10 schiet tekort op minstens twee van die drie facetten. Het is hem al vaker gezegd dat hij scherper moet zijn, positiever ook, assertiever op het oefenveld…Bekvechten om een penalty, beelden van een geslaagde vrije trap op training op social media posten, mokken bij wissels…Dat draagt niet bij aan zijn al wankele imago.

Foto: Walter Saenen

Dat Kompany hem in het belangrijke eerste weekend van 2021 meteen laat opdraven met de B-ploeg is een veeg teken. Mogelijk is het de laatste kans om Vlap wakker te schudden. Als hij het nu niet begrijpt, dan nooit meer. Of is het al te laat? Het is niet ondenkbaar dat Michel Vlap al is afgeschreven. Hij is gewoon niet dynamisch genoeg. Vincent Kompany kiest liever voor jonkies die wel hun enorme actieradius benutten, zelfs al hebben ze minder ervaring. Bovendien komt straks Majeed Ashimeru over van Red Bull Salzburg. Dat is blijkbaar wel een Duracel-konijn.

Voor het bestuur is de voorlopige gang van zaken wel even slikken. Anderlecht kocht Michel Vlap in 2019 voor 7 miljoen euro van Heerenveen. Oké, het was een transfer op voorspraak van toenmalig sportief directeur Frank Arnesen, maar Kompany gaf wel zijn fiat. Akkoord hij moest overtuigd worden, maar zijn goedkeuring volgde wel. Nu schrijft hij de Fries precies af.

Het bestuur moeit zich uiteraard niet met de ploegopstelling, maar de schrik voor (nog maar eens) kapitaalsvernietiging zit er wel in. De cijfers kleuren nu al bloedrood.

Foto: BELGA

Herpakken of niet?

Daarom is de grote vraag: Wat nu, Michel? De paars-witte directie bekijkt de opties. Als Vlap echt een tribuneklant wordt, is het misschien beter om hem te verkopen. Maar zijn marktwaarde is flink gekelderd en zal er interesse zijn voor een nummer 10 die dit seizoen slechts 7 keer in actie kwam zonder één keer beslissend te zijn? Daarom is een verhuur misschien een beter idee. Zelfs dat wordt geen sinecure.

Tenzij Michel Vlap eindelijk de rug recht. Hij heeft nog een contract tot 2024. De Fries heeft een groot eergevoel, noem het een ego zo u wil. Meestal voelt hij zich gekrenkt als hij opzij wordt geschoven, maar misschien moet hij zich gewoon eens herpakken. Veel fans geloven nog dat hij iets kan. Vorig seizoen was hij uiteindelijk wel goed voor 10 goals en 3 assists.

Als hij er nog iets van wil maken, dan begint Michel Vlap er best vanmiddag aan tegen Lierse. Wie weet mag hij dan morgen alsnog mee afreizen naar Leuven.