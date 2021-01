Kitten Mies sterft nadat ze in vossenklem stapt: “Wat als het een kind was?”

Gent / Oostakker -

In Oostakker moest Charlotte Delplanque (38) haar kitten van zes maanden laten inslapen. Mies had inwendige bloedingen en haar poot was verbrijzeld nadat ze in een vossenklem stapte. “Pas op want zo’n klemmen zijn levensgevaarlijk. Mies haar broer Figaro blijft nu binnen.”