Sevilla en Real Sociedad hadden er zaterdagmiddag wel héél véél zin in op de 18de speeldag in La Liga. Na amper veertien minuten spelen, was er al vier keer gescoord in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuan. Bij de thuisploeg twee keer door Youssef En-Nesyri. Bij de bezoekers door Sevilla-speler Diego Carlos en Alexander Isak. Adnan Januzaj keek met open mond toe vanop de bank.