Zlatan Ibrahimovic klaar voor rentree bij Milan

Zlatan Ibrahimovic is door AC Milan-coach Stefano Pioli opgenomen in de wedstrijdselectie voor het thuisduel van zaterdagavond tegen Torino, op de zeventiende speeldag in de Serie A, zo maakte de club zaterdag bekend.

Een stevige opsteker voor de Rossoneri, die hun 39-jarige aanvaller eind november zagen uitvallen met een dijbeenblessure. Later op training kwam daar ook nog een kuitblessure bij, waardoor zijn rentree pas medio januari werd voorzien.

Bijna halverwege de competitie is Milan nog steeds leider in de Serie A, met een voorsprong van slechts één punt op stadsgenoot Inter. Op de vorige speeldag ging Milan in eigen huis met 1-3 onderuit tegen landskampioen Juventus, terwijl Inter een verrassende 2-1 nederlaag liet optekenen uit bij Sampdoria.

Onze landgenoot Alexis Saelemaekers moet nog geblesseerd toekijken bij Milan. Eind vorige maand liep hij in het duel tegen Lazio een kwetsuur op aan de linkerdij.