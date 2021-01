Brussels minister-president Vervoort (PS) ‘corrigeert’ zijn voorzitter Magnette: “We zetten overleg over stadstol verder”

Brussel - “De Brusselse regering heeft een project ingediend voor deze legislatuur, we zetten het overleg verder.” Zo is zaterdag te horen bij het kabinet van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS).

De slimme kilometerheffing die het Brussels gewest wil doorvoeren, komt er niet voor 2024, liet Paul Magnette zaterdag verstaan. De PS-voorzitter zei in de Franstalige zakenkrant L’Echo dat de heffing pas in de volgende legislatuur doorgevoerd zal worden. “Uit de contacten die ik had met mijn Brusselse vrienden, heb ik begrepen dat dit voor de volgende legislatuur is. We hebben dus tijd”, zei Magnette.

De Brusselse minister-president lijkt dat toch anders te zien en wijst erop dat het project is opgenomen in het Brusselse regeerakkoord. “In december heeft de Brusselse regering een model voorgesteld dat ter overleg zou worden voorgelegd”, is te horen bij het kabinet-Vervoort. “Na een vergadering van het Overlegcomité werd het Brussels gewest gevraagd een werkmodel in te dienen om die gesprekken aan te vatten. Einde maart zal een eerste evaluatie worden gemaakt.”