Zwitserse peuter wordt twee keer overreden, maar overleeft ongeval

In Zwitserland is een tweejarige jongen twee keer overreden door een auto in de stad Oberentfelden, maar als bij wonder overleefde hij het dubbele ongeval. Dat meldt de politie van het district Aargau zaterdag.

Het ongeluk vond vrijdag plaats. Een 53-jarige bestuurder was aan het parkeren maar zag daarbij niet het kind op een loopfietsje. Hij reed toen een eerste keer over de jongen. Toen de moeder van de jongen schreeuwde, zette de man zijn wagen in achteruit en reed nog eens over hem, zei politiewoordvoerder Adrian Bieri aan het Duitse persbureau dpa.

De jongen hield aan het ongeluk slechts botbreuken over. Hij was na het ongeval bij bewustzijn en helder. De bestuurder had slechts een klein deel van de ruiten van zijn wagen sneeuwvrij gemaakt waardoor zijn zicht beperkt was. Zijn rijbewijs is ingetrokken.