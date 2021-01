Westerlo versterkt zich met Zwitserse belofteninternational en Franse aanvaller

VC Westerlo uit de 1B Pro League heeft zijn eerste wintertransfers van het seizoen afgerond. De club uit de Kempen versterkt zich met de Zwitserse belofteninternational Léo Seydoux, die overkomt van Young Boys. In Westerlo ondertekende de 22-jarige rechtsachter een contract voor 3,5 seizoenen. Niet veel later rondde de club ook de komst van linkerwinger Ange-Freddy Plumain af. De 25-jarige Fransman komt over van het Turkse Samsunspor, zo maakte de club zaterdag bekend.

Seydoux is een jeugdproduct van Young Boys, maar werd er geen vaste waarde in het eerste elftal. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan tweedeklasser Neuchâtel Xamax. In totaal heeft hij 41 profwedstrijden op de teller staan.

?? TRANSFER | Léo Seydoux



?? 22 jaar

???? Zwitser

? Rechtsachter

?? Rugnummer 16https://t.co/muWSLI8smn — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) January 9, 2021

Voor Westerlo zijn het de eerste inkomende transfers in deze wintermercato. Eerder zagen de Kemphanen spelmaker Christian Brüls de club verlaten voor Sint-Truiden. Halverwege de competitie staat Westerlo op de derde plaats in 1B, op elf punten van leider Union Sint-Gillis.