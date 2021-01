Volkstoeloop rond Baraque Fraiture ondanks afgesloten wegen

Ondanks alle maatregelen van het lokale bestuur, is er zaterdag sprake van een volkstoeloop rond de heuvel Baraque Fraiture in de provincie Luxemburg. Dat meldt de politie.

Ook de afgelopen dagen was er al veel volk in de buurt van de heuvel, wat het gemeentebestuur van Vielsalm tot ingrijpen noopte. Zo is de toegang tot de skipiste verboden en zijn verschillende wegen afgesloten, waaronder de N30 tussen de Baraque Fraiture en de gemeente Manhay. Verschillende dorpen in de buurt zijn enkel nog toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

Al die maatregelen konden niet verhinderen dat toeristen volgens de politie massaal naar de regio zijn afgezakt, met files tot gevolg. Commissaris Marc Antoine sluit daarom nog extra wegen af. Hij heeft het over onrespectvol gedrag. “De omwonenden lijden onder een toeloop van mensen die daar niets te zoeken hebben. Sommigen komen zelfs uit Nederland.”

Intussen is ook de federale politie ter plaatse.