Voormalig Miss België Lenty Frans stelt haar vriendin Leonie voor: “Ik heb de spanning er wat in gehouden”

Lenty Frans (26) deed in 2016 vele jongensharten sneller slaan toen ze het kroontje van Miss België mocht opzetten. In de jaren daarna focuste ze zich vooral op haar studies Geneeskunde. Maar die stilte werd deze week met een knal doorbroken, toen ze met een foto van hun tweetjes aankondigde dat ze “voor iemand was gevallen”. Die iemand bleek ook knap, ook slim, ook arts én ook vrouw te zijn. “Net omdat Lenty een miss is, komt de boodschap ook duidelijker over dat het gewoon oké is om als vrouw op vrouwen te vallen.”