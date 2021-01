Deze vakantiegangers lieten zich testen tijdens drukste weekend: “Alleen jammer voor de kinderen dat ze nog niet naar school konden”

Het testdorp op Spoor Oost in Borgerhout is zaterdag en zondag vier uur langer geopend dan normaal. Het testdorp gaat het drukste weekend ooit in onder meer omdat terugkerende reizigers zich verplicht moeten laten testen. Zaterdag lieten negenhonderd mensen zich testen, zondag worden dat er nog meer. Maar wie zijn de mensen die op reis gingen en waarom trokken ze toch nog naar rode zones?