De succesformule van Pfizer in Puurs: “Dit maak ik maar één keer in mijn leven mee”

Dat de Europese vaccinatiecampagne tegen het coronavirus volop op gang komt, is te danken aan de productie van het vaccin in de Pfizer-fabriek in Puurs. “De kwaliteit van ons personeel is de sleutel van ons succes”, zegt personeelschef Jan Beumer. In de voorbije tien jaar heeft Pfizer in Puurs 1.700 nieuwe jobs gecreëerd. Bijna de helft van de nu 3.000 werknemers woont op minder dan tien kilometer van de fabriek.