Welke depressie? Daam Foulon ziet sterretjes in de Serie A tegen herboren Josip Ilicic: “Hij zweeft boven het gras”

Benevento heeft zaterdagnamiddag in de openingswedstrijd van de zeventiende speeldag in de Italiaanse Serie A een 1-4 thuisnederlaag geleden tegen Atalanta.

LEES OOK. Wie is Josip Ilicic, de man die vier keer scoorde in Champions League en in 2018 nog vreesde voor zijn leven?

Bij de thuisploeg mocht linkerflankverdediger Daam Foulon voor het eerst sinds begin november nog eens in de basis starten. Op het halfuur zag hij de bezoekers op voorsprong klimmen via Josip Ilicic, die wat later ook nog de paal raakte, en het rustsignaal betekende ook het einde van de wedstrijd voor Foulon. Onze landgenoot had halverwege de eerste helft tegen een gele kaart aangekeken en bij de rust in de kleedkamer mocht blijven.

Foulon (rechts) in duel met Ilicic. Foto: ISOPIX

In het begin van de tweede helft kwam de thuisploeg verrassend langszij dankzij een treffer van Marco Sau, maar de vreugde was van korte duur. Nog eens twintig minuten later zorgde Rafael Toloi al voor de 1-2 na een harde knal van Ilicic, Duvan Zapata, op assist van de Sloveen, en Luis Muriel, met een heerlijke krul, diepten de voorsprong van Atalanta nadien nog verder uit.

Ilicic lijkt zo helemaal terug na zijn depressie. Daardoor miste de 32-jarige Sloveen het slot van het vorige seizoen, met onder andere een kwartfinale in de Champions League. Intussen zit hij aan twee doelpunten en zes assists bij Atalanta.

“Het is fantastisch om met Ilicic te spelen”, reageerde Muriel na afloop. “We hebben heel wat goeie spelers, maar hij is uniek. Zo elegant aan de bal… Hij lijkt wel te zweven boven het gras. Hij is zo goed dat ik er hoofdpijn van krijg.”

Bij de bezoekers waren er invalbeurten voor Ruslan Malinovskiy en Joakim Maehle, beiden ex-Racing Genk. Dankzij de zege wipt Atalanta voorlopig over Juventus naar de vierde plaats in de stand, op zes punten van leider Milan. Benevento staat met 21 punten op de tiende plaats.