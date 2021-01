Druktebarometer Gent plots stevig in oranje: “Drukste zaterdag sinds opening winkels”

Gent -

De druktebarometer van Stad Gent ging zaterdag tegen 16 uur plots stevig in oranje. De centrale winkelas Veldstraat - Langemunt werd daarom gevraagd even te vermijden. “Door de solden en het mooie meer kwamen veel mensen af, maar we zaten nooit aan onze maximumcapaciteit”, zegt schepen van Economie Sofie Bracke (Open VLD).