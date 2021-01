Anderlecht maakt selectie bekend voor match tegen OHL: geen Vlap en Mykhaylichenko, nieuwe keeper meteen erbij

Anderlecht heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen OH Leuven van zondag. Vincent Kompany heeft in zijn selectie geen plaats voor Michel Vlap, die zaterdag nog met de B-ploeg meespeelde. Ook Bogdan Mykhaylichenko en de jonge Mario Stroeykens zijn er niet bij. Warner Hahn, de nieuwe doelman, zit wel in de selectie.