Drie Leicester-Belgen delen elk assist uit in FA Cup, derdeklasser zorgt voor stuntje

Leicester City heeft zich zaterdag probleemloos geplaatst voor de zestiende finales van de FA Cup. De nummer drie in de Premier League haalde het in de derde ronde op bezoek bij tweedeklasser Stoke City met 0-4. De drie Belgen op het wedstrijdblad bij Leicester leverden allemaal één assist af.

Dennis Praet bediende James Justin na 35 minuten voor de 0-1, op het uur zorgde Marc Albrighton op aangeven van Youri Tielemans voor de 0-2. Timothy Castagne pikte zijn assist mee bij de 0-3 van Ayoze Perez, Harvey Barnes legde even later de 0-4 eindstand vast. Tielemans en Castagne speelden de hele wedstrijd, Praet mocht in de toegevoegde tijd gaan rusten. Bij de thuisploeg bleven Thibaud Verlinden en doelman Blondy Noukeu de hele wedstrijd op de bank.

Stuntje van derdeklasser

Derdeklasser Doncaster Rovers zorgde voor een stuntje door met 0-1 te gaan winnen bij Blackburn Rovers. Taylor Richards scoorde vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd. Na de pauze mocht ex-Anderlechtenaar Jason Lokilo invallen bij de bezoekers, die zich mogen opmaken voor de vierde ronde.

Voormalig belofteninternational Brice Ntambwe kon met vierdeklasser Oldham Athletic niet stunten tegen Bournemouth (1-4), de nummer drie in de Engelse tweede klasse. Ntambwe werd na 67 minuten naar de kant gehaald.