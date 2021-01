“Sjamaan” met de hoorns die Capitool binnenstormde gearresteerd

Jacob Anthony Chansley, de 33-jarige getatoeëerde Trump-supporter met de hoorns, is zaterdag gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van het willens en wetens betreden van een gebouw waarvoor beperkingen gelden , geweld en ongehoord gedrag.

Jacob, ook bekend als Jake Angeli of de “QAnon-sjamaan” zou volgens gerechtelijke documenten gebeld hebben naar de FBI in washington om te bevestigen dat hij “de man was met de schmink en de hoorns”. Dat meldt Daily Mail zaterdagavond.

Hij zou de agent verteld hebben dat hij en andere ‘patriotten’ uit Arizona waren gekomen op verzoek van de president. Angeli werd wereldberoemd nadat een foto van hem op het internet circuleerde waar hij op te zien is met een bloot bovenlijf, hoorns op het hoofd en een geschilderd gezicht. Één van zijn tatoeages zou verwijzen naar het symbool van Wotanism, een acroniem voor ‘Will of the Aryan Nation’. Chansley had ook een speer bij waaraan een Amerikaanse vlag hing.

