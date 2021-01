Kim Jong-un weer op oorlogspad: noemt VS grootste vijand en stelt onderzeeër voor

De leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, heeft tijdens het partijcongres de Verenigde Staten de “grootste vijand” van zijn nucleair bewapende land genoemd en onthulde dat de plannen voor een nucleair aangedreven onderzeeër compleet zijn, aldus staatsmedia.

Kim’s verklaring op zaterdag bevatte ook een oproep om kleinere meer aanpasbare kernkoppen te ontwikkelen. Een opvallende verklaring twee weken voor de inauguratie van Joe Biden als president van de Verenigde Staten en na een tumultueuze relatie met de vertrekkende president Donald Trump. Kim en Trump vielen elkaar namelijk constant aan met wederzijdse bedreigingen tot er plots een buitengewone diplomatieke broederschap ontstond tussen beiden. Ondanks de plotse liefde tussen de twee werd er geen vooruitgang geboekt. Het proces liep vast na een bijeenkomst in Hanoi over wat Noord-Korea zou moeten opgeven in ruil voor hulp.

“Pyongyang zou zich moeten concentreren en klaar zijn om de VS te ondermijnen, het grootste obstakel voor onze revolutie en onze grootste vijand”, zei Kim Jong-un tijdens het vijfjaarlijkse congres van de Arbeiderspartij van Noord-Korea volgens het officiële persbureau KCNA. “Ongeacht wie er aan de macht is, de ware aard van het beleid tegen Noord-Korea zal nooit veranderen”, citeerde hij, zonder Biden bij naam te noemen.

Onderzeeër

Pyongyang heeft enorme hoeveelheden middelen gestoken in de ontwikkeling van zijn kernwapens en ballistische raketten, en zegt dat het zichzelf moet verdedigen tegen een mogelijke Amerikaanse invasie. De nucleaire programma’s hebben onder Kim Jong-un heel wat vooruitgang geboekt met onder andere raketten die de hele Verenigde Staten kunnen bereiken.

Ook kondigde Kim aan dat de plannen voor een nucleair aangedreven onderzeeër voltooid zijn. “Het laatste onderzoeksproces zal nu ingaan”, zei hij. Ook zei hij dat er kleinere, lichtere kernkoppen moeten worden ontwikkeld die “anders kunnen worden toegepast, afhankelijk van de doelen”.